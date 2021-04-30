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30 апреля 2021, 11:19

В Беларуси пресекли международную преступную группу, причастную к сексуальной эксплуатации детей

Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские правоохранители пресекли международную организованную преступную группу, причастную к сексуальной эксплуатации детей, сообщил журналистам заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Александр Грачев, передает корреспондент БЕЛТА.

Он сообщил, что в ноябре прошлого года в адрес МВД Беларуси от правоохранительных органов США поступила оперативная информация в отношении неустановленного лица, который с использованием возможностей электронного почтового сервиса, сервера которого находятся на территории США, занимается оборотом порнографических материалов с участием несовершеннолетних и малолетних. По информации зарубежных коллег, почтовый ящик администрировался и создавался на территории Беларуси.

В адрес белорусских правоохранителей были переданы некоторые фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием девочек, личности которых были неизвестны. В последствии было установлено, что они являются гражданами Беларуси и Украины.

В ходе проведенных первоначальных оперативно-разыскных мероприятий, анализа различной технической информации была установлена личность фигуранта. Им оказался гражданин соседней страны 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Беларуси, женатый, имеющий на иждивении двух малолетних детей.

Установлено, что он помимо своей официальной работы в одной из организаций Минска занимался профессиональной детской фотосъемкой, в связи с чем сотрудничал с рядом детских модельных агентств и журналов. Индивидуальное предпринимательство было оформлено на супругу.

В результате оперативной работы была выявлена и вскрыта деятельность фигуранта, связанная с изготовлением детской порнографии для ее дальнейшей продажи зарубежным педофилам. "Мы установили, что в теневом сегменте интернета он был активным участником различных закрытых тематических групп для педофилов, общался с ними, обменивался порноматериалами с изображением детей", - сообщил Александр Грачев.

Также известно, что мужчина привлек к сотрудничеству жительниц Могилевской области и Минска, в том числе имеющих довольно высокий социальный статус, связанный с работой с детьми, а также граждан соседних стран. Организаторы бизнеса в интернете позиционировали себя как молодая продюсерская группа, занимающаяся нестандартными проектами, целью которой было продвижение девочек в модельном бизнесе.

Фотосъемки детей проходили в различных фотостудиях как на территории Минска, так и за его пределами.

"Оперативными сотрудниками были получены неоспоримые доказательства того, что, помимо видимой легальной деятельности в сфере детского моделинга, преступники занимались вовлечением заведомо малолетних девочек в изготовление фото- и видеоматериалов порнографического характера", - отметил заместитель начальника управления.

"Организаторы фотосъемок владели навыками психологии, в том числе детской, изучали соответствующую литературу, что, по нашему мнению, в том числе и позволило им входить в доверие к детям, убеждать их в необходимости подобных фотосъемок с целью их дальнейшей продажи за границу якобы для использования заработанных денег в продвижении девочек в легальном модельном бизнесе", - добавил Александр Грачев.

Порнографические материалы продавались как на официальных интернет-площадках, так и в даркнете. При этом использовались различные электронные платежные системы и криптовалюты.

Продаваемые фотосессии архивировались, а на архивы устанавливались пороли, которые сообщались покупателям только при подтверждении оплаты. Цена фотосессий варьировалась в зависимости от степени откровенности фотографий и составляла от $200 до $1,5 тыс. Среди покупателей порноконтента были граждане США, Австралии, Великобритании, России. Личность каждого покупателя предварительно изучалась для определения его надежности, недопущения утечки информации, в том числе в правоохранительные органы.

Есть факты изготовления детской порнографии под заказ для определенного покупателя с конкретной моделью. В некоторых случаях по желанию клиента девочке-модели придумывался соответствующий образ, например, школьницы или сказочного персонажа - Мальвины, Красной Шапочки и др. Зачастую для фотосъемок использовались различные аксессуары сексуального назначения.

"Вызывает особое негодование тот факт, что матери девочек были осведомлены о происходящих с детьми событиях, во многом способствовали этому, целенаправленно передавая детей для порносъемок, а в некоторых случаях и сами присутствовали при этом и получали за съемки денежное вознаграждение", - заметил Александр Грачев. По его словам, установлены и факты передачи матерями детей с корыстной целью организатору фотосъемок не только для фотосессий, но и для непосредственного вступления с девочками в возрасте 9-10 лет в половую связь, что также фиксировалось с помощью фотовидеоаппаратуры и в дальнейшем продавалось педофилам в интернете.

Информация о зарубежных соучастниках передана в соответствующие правоохранительные органы, проводятся совместные оперативно-разыскные мероприятия по изобличению их преступной деятельности.

Проведены обыски по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяты дорогостоящая фотовидеоаппаратура, мобильные устройства и компьютерная техника, в памяти которых обнаружена информация, имеющая отношение к делу. Также обнаружены предметы сексуального предназначения, использовавшиеся в ходе фотосессий, банковские карты, на которые поступали деньги, и др.

Совместно с сотрудниками Следственного комитета установлено не менее 15 девочек - жительниц Беларуси в возрасте от 5 до 13 лет, а также пять девочек из соседних государств, которых преступники использовали в фотосъемках порнографического и эротического содержания. Только по предварительным сведениям, электронный объем изъятых порноматериалов с участием детей составил не менее 5 терабайт.

Продолжается работа по установлению всех обстоятельств уголовного дела, полного круга потерпевших детей, иных соучастников преступной деятельности как на территории Беларуси, так и за рубежом.

Кроме того, в ходе оперативного сопровождения этого уголовного дела одна из потерпевших сообщила информацию о педофиле, уроженце Узбекистана, жителе Минска, который официально работал режиссером кино. Он не имел отношения к этой международной преступной группе, однако установлено, что он на протяжении длительного времени совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек в возрасте от 10 до 14 лет. Он задержан, следователями его действиям дана правовая оценка.-0-

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