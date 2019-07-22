В Беларуси продолжаются поиски четырех пропавших в лесах

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжаются поиски четырех человек, которые в этом году ушли в лес и пропали. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела организации разыскной работы главного управления уголовного розыска МВД Сергей Крупенько, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в милицию поступило уже около 50 заявлений о пропаже людей в лесах. Продолжается розыск четырех человек, сказал Сергей Крупенько.

Одна из пропавших разыскивается в Речицком районе - женщина 1951 года рождения ушла в лес 26 июня. Также ищут 83-летнего жителя Могилева, который 10 июля уехал за ягодами в Могилевский район. А 19 июля ушла за грибами и не вернулась жительница Ошмянского района 1941 года рождения. В тот же день 64-летний житель Могилева уехал за грибами в Быховский район и пропал.

Правоохранители ищут граждан во взаимодействии с иными ведомствами. К примеру, в МЧС в 2018 году была создана поисково-спасательная служба, которой проведено более 50 поисковых работ. С начала текущего года совершено более 20 выездов, найдены 6 живых и двое погибших.

Как отметил начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, очень важно перед походом в лес взять с собой заряженный мобильный - это намного облегчает поиски. Подробные рекомендации, как собраться в лес и как действовать, если человек заблудился, можно прочесть в мобильном приложении МЧС, доступном для смартфонов на операционной системе Android. В скором времени это приложение смогут скачать и владельцы iPhone.-0-