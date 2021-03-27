В Беларуси протестная активность приближена к нулю - Чемоданова

27 марта, Минск /Коррр. БЕЛТА/. Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА

"Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. Информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади. Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами", - говорится в сообщении.-0-