17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет число ДТП с участием автомобилей такси, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, в последнее время мы наблюдаем не совсем хорошую статистику в части обеспечения безопасности пассажиров службами такси. Например, в 2018 году с участием автомобилей такси случилось 25 ДТП, в 2019-м - 41. С начала 2020 года зафиксировано 68 таких ДТП, в них погибли 15 человек. В связи с этим Минтранс инициировал проведение месячника, направленного на контроль за выполнением перевозок. Эти мероприятия выполняла Транспортная инспекция", - сказал Андрей Гладкий.

По словам заместителя начальника управления контроля автомобильного транспорта Транспортной инспекции Минтранса Сергея Глембовского, массовая проверка такси была связана также с тем, что в текущем году значительно увеличилось число обращений граждан и юридических лиц по поводу качества перевозок. За месяц осмотрено более 1,8 тыс. авто, выявлено 1 484 нарушения, выдано свыше 400 предписаний (требований) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения. В числе выявленных нарушений - несвоевременное прохождение техосмотра, отсутствие либо отключение таксометра, отсутствие соответствующего внешнего и внутреннего оформления.-0-