30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года более 70 человек стали жертвами преступлений в сфере торговли людьми, перекрыты 10 каналов вывоза белорусов за рубеж в целях эксплуатации. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий Цаюн, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только в этом году нами уже выявлено 55 трафикинговых преступлений, более 30 из них относятся к тяжким и особо тяжким. Перекрыты 10 каналов вывоза наших граждан за рубеж для эксплуатации. Установлено более 70 потерпевших, 14 из которых являются несовершеннолетними", - рассказал Дмитрий Цаюн.

Он отметил, что в Беларуси благодаря предпринимаемым мерам масштаб так называемой чистой торговли людьми удалось существенно снизить, и сегодня выявляются преимущественно иные связанные с ней преступления. В основном это использование занятия проституцией.

"С 2005 года в Беларуси перекрыто 727 каналов вывоза и ввоза людей для эксплуатации. Основные направления - традиционно Россия, страны Ближнего Востока и Евросоюза", - проинформировал Дмитрий Цаюн. По его словам, с 2000 года в Беларуси выявлено более 4,4 тыс. преступлений, связанных с трафикингом. "Нами ликвидированы 22 преступные организации и 85 организованных преступных групп", - сказал правоохранитель.-0-

Фото Оксаны Манчук