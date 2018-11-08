8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года на железной дороге погибли 49 человек, сообщили БЕЛТА в МВД.
Всего на объектах железнодорожного транспорта пострадали 100 человек (включая 6 несовершеннолетних), среди них 49 человек погибли. Около 40% пострадавших в момент происшествия были в состоянии алкогольного опьянения.
Локомотивные бригады более 230 раз применяли экстренное торможение для предотвращения наездов на людей.
По информации управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, основные причины происшествий - хождение либо переход путей в запрещенном месте, нарушение мер безопасности на платформах и переход путей перед приближающимся поездом.
Больше всего фактов травмирования зафиксировано на станциях и остановочных пунктах, меньше - на перегонах. Несчастные случаи чаще всего происходили с 16.00 до 24.00.
По ст.18.3 КоАП Беларуси (нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте) к административной ответственности привлечены более 8,8 тыс. человек.-0-
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