В Беларуси с начала года от отравления грибами пострадали 37 человек

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года 37 человек отравились грибами, сообщил корреспонденту БЕЛТА врач-гигиенист отделения гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юрий Горенюк.

По последней информации, с 1 января в стране зарегистрировано 33 случая отравления грибами. Больше всего из них произошло в Минске (12), в Гомельской и Могилевской областях (по 7). В Брестской зафиксировано 3 случая, в Минской - 2, Витебской и Гродненской - по одному. "Пострадали 37 человек, в том числе трое детей в возрасте от 3 до 6 лет", - сказал Юрий Горенюк.

Среди причин отравлений специалист назвал незнание видового состава грибов и игнорирование правил их сбора и обработки.

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Чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики: собирать только известные (существуют справочники съедобных и ядовитых грибов), не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы, не собирать дары природы вдоль дорог, никогда не покупать на рынке грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты из них. Поскольку это скоропортящийся продукт, рекомендуется не откладывать обработку и заготавливать впрок только молодые грибы. Перед приготовлением их нужно тщательно мыть, а воду после отваривания обязательно сливать.-0-