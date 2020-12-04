4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года утонули 347 человек. Об этом сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщил председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОД) Анвар Игамбердиев.

"На сегодняшнее число в Беларуси от всех видов утопления погибли 347 человек. В прошлом году эта цифра составляла 341. Из общего числа погибших от всех видов утопления 172 человека (49,6%) - это люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал Анвар Игамбердиев. - На сегодняшний день в республике зарегистрировано 19 случаев детской гибели, в прошлом году - 24. То есть, у нас снижение где-то в пределах 20%. Спасен 301 человек, в том числе 89 детей (314 и 116 в 2019 году соответственно). Предупреждены свыше 13 тыс. человек, из них 2427 - несовершеннолетние".

Анвар Игамбердиев

При купании в этом году погибли 108 человек, из них 10 - несовершеннолетние.

"Предметом и целью ОСВОД является максимальное снижение гибели людей на водах. На нас возложены государственно значимые задачи. Это спасание людей на водах в районе действия спасательных станций и спасательных постов, организация и проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению несчастных случаев на воде, обучение методам и приемам спасания, оказания первой помощи терпящим бедствие на водах", - отметил председатель ОСВОД.

Анвар Игамбердиев напомнил, что на территории Беларуси функционирует 66 спасательных станций, 108 постоянных постов и 41 сезонный. Все они обеспечены необходимым снаряжением.-0-

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