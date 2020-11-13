В Беларуси с начала года в авариях с участием такси пострадали 60 человек

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года 60 человек пострадали в результате ДТП с участием такси. Транспортная инспекция проводит проверки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Только в октябре в стране случилось пять аварий с участием такси, две из которых по вине таксистов, - рассказали в пресс-службе. - Результаты проверок Транспортной инспекции происшествий с участием такси показывают, что в большинстве случаев предпосылкой аварии становится несоблюдение перевозчиками требований безопасности".

Например, в начале года в Брестском регионе проверялось одно из ДТП. Водитель такси, не уступив дорогу, столкнулся на перекрестке с грузовиком. "В результате происшествия таксист и два пассажира получили тяжелые телесные повреждения. В частности, у пассажиров зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, множественные переломы ребер и перелом ключицы", - пояснили в инспекции.

Как отметили в пресс-службе, при допросе таксист указал, что основной причиной ДТП считает усталость. "В результате проверки Транспортной инспекции выяснилось, что водитель не соблюдал режим труда и отдыха, не проводилась необходимая стажировка для перевозки пассажиров, не было надлежащего контроля технического состояния автомобиля перед началом работы. Это лишь часть выявленных нарушений, которые напрямую связаны с безопасностью оказания транспортных услуг", - констатировали в инспекции.

Результаты проверки Транспортной инспекции направлены в Следственный комитет для приобщения материалов к уголовному делу. Перевозчику выданы предписания об устранении выявленных нарушений, их устранение подтверждено.-0-