В Беларуси с начала года выявили более 1 тыс. наркопреступлений, совершенных через интернет

29 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители в этом году выявили более 1 тыс. наркопреступлений, совершенных с использованием веб-ресурсов. Об этом сказал сегодня журналистам начальник отдела главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД подполковник милиции Александр Хило, передает корреспондент БЕЛТА.

"Характерная черта наркорынка - сбыт через интернет. Сотрудники аналитической разведки подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми выявили более 1 тыс. наркопреступлений, совершенных с использованием различных веб-ресурсов", - рассказал Александр Хило.

По его словам, значительно увеличилось количество зарегистрированных наркопреступлений, в том числе совершенных в составе группы и организованной группы. "За 11 месяцев этого года выявлено на тысячу преступлений больше, нежели за такой же период 2020 года. Хочу отметить, что большинство из них связаны со сбытом наркотиков, - отметил начальник отдела. - Изъято почти 700 кг наркотических средств и психотропных веществ. Преобладающие психотропные вещества - альфа-ПВП, пара-метилэфедрон и амфетамин. Из наркотических средств чаще всего обнаруживается гашиш, марихуана и метадон. Перекрыто 26 каналов поступления наркотиков на территорию страны, ликвидировано пять нарколабораторий по их изготовлению и 62 специально оборудованных помещения для выращивания наркосодержащих растений".

"К большому сожалению, в незаконный оборот наркотиков все чаще вовлекаются несовершеннолетние. Вынужден констатировать: в этом году впервые за семь лет наблюдается рост количества несовершеннолетних, вовлеченных в эту сферу", - подчеркнул Александр Хило.

Органы предварительного следствия предъявили 103 несовершеннолетним обвинения в совершении наркопреступлений, и большинство из них связано с распространением наркотиков. "Следует напомнить, что уголовная ответственность за сбыт наркотиков наступает с 14 лет и влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 25 лет. Несовершеннолетние из разряда простых участников по сбыту наркотиков иногда становятся и организаторами преступного наркобизнеса, создают лаборатории", - добавил начальник отдела.

МВД во взаимодействии с другими государственными органами ведет целенаправленную работу как по выявлению людей, причастных к торговле наркотиками, так и недопущению вовлечения несовершеннолетних в эту деятельность. "Профилактические мероприятия проводятся совместно с Минобразования, Минздравом, Минтруда, общественными организациями. Пытаемся вовлечь в эту работу родителей, ведь в первую очередь только они могут донести до детей пагубность потребления наркотиков и недопустимость сбыта", - заключил Александр Хило.-0-