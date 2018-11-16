В Беларуси снизилось число "пьяных" убийств, краж и разбоев

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По данным Главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел, за январь-октябрь текущего года их зафиксировано 12680, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
В частности, стало меньше "пьяных" убийств, краж, грабежей, разбоев, хулиганств и угонов транспорта. На 4% уменьшилось число людей, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве подчеркнули, что добиться положительной тенденции удалось благодаря регулярной профилактической работе милиции.
Вместе с тем в МВД отмечают незначительный рост тяжких телесных повреждений, изнасилований, насильственных действий сексуального характера, угроз убийством и мошенничеств.
"Одна из действенных предупредительных мер "пьяной" преступности - изоляция людей, злоупотребляющих спиртным, в лечебно-трудовые профилактории. С начала года в ЛТП направлено свыше 6 тыс. человек, в том числе более 1180 женщин", - проинформировали в министерстве.-0-
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