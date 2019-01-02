В Беларуси травмы из-за пиротехники 31 декабря и 1 января получили 27 человек

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой 31 декабря и 1 января в Беларуси получили 27 человек. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

Примерно столько же людей пострадало от пиротехники и в прошлом году. Больше всего травм - семь - зафиксировано в Гомельской области. Из 27 случаев два произошли 31 декабря, остальные 25 - 1 января.

По словам начальника отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олега Панчука, тяжелых трав не зафиксировано. В основном речь идет о рваных ранах пальцев кисти, травматических повреждениях фаланг, термических повреждениях груди, ушибах лица. "Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь - амбулаторно либо в условиях стационара. Медики контролируют состояние пострадавших", - сказал он.

Милиция во взаимодействии с заинтересованными установила уже 418 фактов незаконного оборота пиротехнических изделий. Изъято более 7 млн единиц пиротехники. Составлено свыше 340 административных протоколов.-0-