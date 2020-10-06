В Беларуси участились случаи отравления грибами

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в сентябре по сравнению с данными за январь - август количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших - в 2,1 раза. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Всего на 5 октября в республике зарегистрировано 36 случаев отравлений грибами: в Брестской области - 12, Минской - 7, Могилевской - 6, Гомельской - 5, Витебской - 3, Гродненской - 2, Минске - 1. Пострадали 43 человека, из них семь - дети в возрасте от года до 11 лет. Летальный исход установлен у восьми пострадавших, в том числе у 9-летнего ребенка.

Санэпидслужба напоминает, что плохое знание населением видового состава грибов, а также игнорирование правил их сбора и обработки влекут за собой непредсказуемые последствия: от острых отравлений до смертельных исходов. По своей тяжести острые отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди всех небактериальных пищевых отравлений.

Чтобы избежать отравления грибами, нужно соблюдать элементарные правила профилактики: собирать только известные (существуют справочники съедобных и ядовитых грибов), не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы, не собирать дары природы вдоль дорог, никогда не покупать на рынке грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, икру из грибов и различные салаты из них. Поскольку это скоропортящийся продукт, рекомендуется не откладывать обработку и заготавливать впрок только молодые грибы. Перед приготовлением их нужно тщательно мыть, а воду после отваривания обязательно сливать.

Грибы должны быть исключены из рациона детей. Не стоит их употреблять в пищу людям старческого возраста и тем, у кого есть болезни печени и обмена веществ.-0-