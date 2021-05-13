В Беларуси установлено несколько детских групп лжеминеров

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлено несколько детских сватинг-групп. Об этом заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день в Республике Беларусь уже установлены, думаю, в ближайшее время это будет пресечено и предъявлено обвинение как минимум трем несовершеннолетним группам сватинга: 14, 12 лет и так далее", - рассказал Андрей Ковалев.

Он предупредил, что даже если преступление совершается с территории другой страны, то благодаря налаженному взаимодействию с зарубежными правоохранителями (Беларусь сотрудничает с 89 странами в этой сфере) виновные все равно будут найдены и привлечены к ответственности.

Наиболее распространенным примером сватинга в МВД назвали телефонные звонки в службы спасения с ложными сообщениями об опасности или распространение подобной информации в интернете: допустим, о минировании учебных учреждений, торговых центров или вокзалов.

По словам Андрея Ковалева, часто эти преступления совершаются детьми как месть за проигрыш в компьютерной игре. "Условно, вы меня заказываете: устанавливаете мои данные и от моего имени устанавливаете сообщения об опасности того или иного учебного заведения, социального объекта. Мы этим занимаемся. Чтобы предостеречь молодежь: все оставляет свои цифровые следы", - обратил внимание начальник главного управления.-0-