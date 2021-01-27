В Беларуси в 2020 году в ДТП погибли 573 человека, из них 22 ребенка

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 573 человека (из них 22 ребенка). Об этом БЕЛТА сообщили в Главном управлении ГАИ МВД.

Травмированы 3678 человек (422 ребенка). В 369 ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, погибли 115 человек и 389 были травмированы.

"Наиболее распространенными видами ДТП в прошлом году стали: наезд на пешехода - 1246 происшествий (35,1% от общего количества ДТП), в которых 235 человек погибли и 1065 получили ранения; столкновения механических транспортных средств - 1059 ДТП (29,8%), в которых 153 человека погибли и 1306 получили ранения; происшествия с участием одного транспортного средства (опрокидывания, наезды на препятствия, дорожные сооружения, животных) - 791 ДТП (127 человек погибли и 894 получили ранения)", - рассказали в ГАИ.

29 января по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь". Это мероприятие направленно на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. В этот день запланировано проведение широкой разъяснительной работы и профилактических мероприятий. Во время работы на линии сотрудники ГАИ проведут беседы с участниками дорожного движения, в которых разъяснят причины типичных ДТП, напомнят правила безопасного поведения на дорогах.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть благоразумными и осторожными, внимательно следить за изменением дорожной ситуации, с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.-0-

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