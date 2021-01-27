ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 27 января 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:19 Радиоканал "Культура" знакомит слушателей с лучшими стихами отечественных поэтов Культура
22:08 В Беларуси в 2020 году в ДТП погибли 573 человека, из них 22 ребенка Происшествия
22:06 От мельниц до дворцов - более 100 неиспользуемых объектов Гомельской области продано в 2020 году Регионы
21:57 Гандболисты Дании первыми вышли в полуфинал чемпионата мира Спорт
21:48 Каир примет ЧМ-2021 по современному пятиборью Спорт
21:36 Хоккеисты минского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ Спорт
21:22 ММЗ в 2020 году нарастил объемы поставок в Россию более чем на 12% Экономика
21:04 В Беловежской пуще ведут онлайн-трансляцию: в объектив попали звери и 24 вида птиц Регионы
20:58 ВОЗ: за неделю британский штамм коронавируса выявили еще в 10 странах В мире
20:52 УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах В мире
20:49 ДПС "Стрела" рекомендует водителям и пешеходам быть особенно внимательными в снегопад Общество
20:47 Солигорский "Шахтер" проиграл "Краснодару" на сборе в ОАЭ Спорт
20:45 Образовательные курсы электромонтеров, поваров и продавцов начнутся в Витебске в феврале Регионы
20:29 Бегун: персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе Общество
20:18 Фотовыставка "Навстречу Победе" в память о блокаде Ленинграда открылась в музее истории ВОВ Культура
20:07 В Бресте почтили память жертв холокоста Регионы
20:01 Карпенко: работа по патриотическому воспитанию пронизывает все уровни образования Общество
19:53 Шпаковский: белорусское государство должно взяться за политическое просвещение молодежи Общество
19:46 Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в МГЛУ Общество
19:30 Гайдукевич: угроза цветных революций - общая для стран постсоветского пространства Общество
19:13 В Минской области увеличилась география свободных от курения зон Регионы
19:02 Тему белорусско-финляндского взаимодействия обсудили в МИД Финляндии Политика
18:52 Посол Беларуси на встречах в румынской Трансильвании обсудил перспективы межрегиональных связей Экономика
18:52 Андрей Расторгуев из Латвии выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону в Польше Спорт
18:47 Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Президент
18:35 Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины, тело которого нашли в кювете в Барановичском районе Происшествия
18:15 В Минской области среди заразившихся COVID-19 в 2020 году более 11% дети Регионы
18:13 РЕПОРТАЖ: Что такое кластер и как он работает - разбираемся на примере первого нефтехимического Регионы
18:02 Сергеенко: только в формате народного форума возможно выработать пути совершенствования жизни страны Регионы
18:01 Беларусь и Бразилия обсудили сотрудничество в геологоразведке и горнорудной промышленности Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
27 января 2021, 22:08

В Беларуси в 2020 году в ДТП погибли 573 человека, из них 22 ребенка

Фото из архива
Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 573 человека (из них 22 ребенка). Об этом БЕЛТА сообщили в Главном управлении ГАИ МВД.

Травмированы 3678 человек (422 ребенка). В 369 ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, погибли 115 человек и 389 были травмированы.

"Наиболее распространенными видами ДТП в прошлом году стали: наезд на пешехода - 1246 происшествий (35,1% от общего количества ДТП), в которых 235 человек погибли и 1065 получили ранения; столкновения механических транспортных средств - 1059 ДТП (29,8%), в которых 153 человека погибли и 1306 получили ранения; происшествия с участием одного транспортного средства (опрокидывания, наезды на препятствия, дорожные сооружения, животных) - 791 ДТП (127 человек погибли и 894 получили ранения)", - рассказали в ГАИ.

29 января по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь". Это мероприятие направленно на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. В этот день запланировано проведение широкой разъяснительной работы и профилактических мероприятий. Во время работы на линии сотрудники ГАИ проведут беседы с участниками дорожного движения, в которых разъяснят причины типичных ДТП, напомнят правила безопасного поведения на дорогах.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть благоразумными и осторожными, внимательно следить за изменением дорожной ситуации, с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.-0-

В Минске за 2020 год в ДТП с участием пьяных водителей погибли 2 человека, 21 травмирован

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ ДТП смерть статистика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Скриншот из видео Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины, тело которого нашли в кювете в Барановичском районе
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске за 2020 год в ДТП с участием пьяных водителей погибли 2 человека, 21 травмирован
Фото из архива В Минске пьяный мужчина повредил четыре автомобиля
Фото из архива Гражданин России в Гродно совращал несовершеннолетних: он объявлен в розыск
Фото УСК по Витебской области В Витебске завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционеров
Фото из архива Гаражных воров задержали в Житковичах
Главное
Александр Лукашенко Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143
Сергеенко: в основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей
Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн
Топ-новости
Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям
Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в МГЛУ
Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ
Головченко представил нового главу КГК коллективу ведомства
Инфраструктура ядерной безопасности в Беларуси создается с учетом международных подходов - Госатомнадзор
Бегун: персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе
Гайдукевич: угроза цветных революций - общая для стран постсоветского пространства
Карпенко: работа по патриотическому воспитанию пронизывает все уровни образования
ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС
В Беловежской пуще ведут онлайн-трансляцию: в объектив попали звери и 24 вида птиц
ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на 2022 год
Топливо в Беларуси с 28 января дорожает на 1 копейку
Более 12 тыс. рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы
Развитие строительной отрасли и системы медобслуживания: Кухарев рассказал о планах на пятилетку
В Беларуси с 1 февраля повысится размер бюджета прожиточного минимума
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.