15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году зарегистрировано более 25 тыс. киберпреступлений, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня под руководством генпрокурора проходит республиканское координационное совещание (РКС) по борьбе с преступностью и коррупцией. На повестке два вопроса: о раскрытии и расследовании преступлений, связанных с протестной активностью, а также о принимаемых мерах по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, совершенных с использованием компьютерных систем и сети Интернет. В заседании участвуют члены РКС, приглашенные, прокурорские работники.

"Общеизвестно, что правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности. За истекший период зарегистрировано более 3 тыс. преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста. В том числе выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы применения насилия в отношении сотрудников милиции", - рассказал Геннадий Дыско.

По его словам, на этом фоне активизировалась и киберпреступность. "В прошлом году таких преступлений зарегистрировано более 25 тыс. Это почти в два с половиной раза больше, чем в 2019-м. Сегодня четвертая часть всех преступлений совершается с использованием IT-технологий. Чаще от этих преступлений страдают малообеспеченные граждане и пенсионеры", - отметил заместитель генпрокурора.

Условиями для подобного развития событий названо проникновение информационно-коммуникационных технологий во все сферы общественных отношений, значительное число пользователей интернета, стремительно растущий уровень использования онлайн-сервисов, глобализация виртуальной криминальной сети, недостаточная цифровая грамотность населения.

В качестве наиболее распространенных способов киберпреступлений в кредитно-финансовой сфере названы фишинг (подделка сайтов, аккаунтов), вишинг (телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии), а также взлом учетных записей пользователей с помощью вредоносных программ.

Абсолютное большинство киберпреступлений совершено удаленно с использованием интернет-ресурсов, технологических и финансовых площадок (криптовалютных кошельков) за пределами республики, а также с применением специальных сервисов, которые позволяли злоумышленникам скрывать свои данные и место доступа к интернету, из-за пределов Беларуси с использованием доступа к сайтам банковских учреждений и учетным записям физических лиц - граждан Беларуси с иностранных либо анонимных IP-адресов, с использованием подставных лиц, на которых оформлены банковские платежные карточки, абонентские номера операторов мобильной связи, почтовые доставки.

"В соответствии с поручением главы государства уже реализуется комплекс мер по противодействию киберпреступности: отлаживаются взаимодействие между банками и госорганами, безопасность дистанционного банковского обслуживания, усиливается защита информации в госорганизациях", - подчеркнул Геннадий Дыско.

В условиях продолжающихся попыток дестабилизировать обстановку в стране реализация принципа неотвратимости ответственности, выявление и оперативное раскрытие преступлений против собственности, общественного и государственного устройства, а также злодеяний в интернете имеют ключевое значение. "Координационным совещанием приняты необходимые решения, направленные на обеспечение эффективного розыска виновных, повышение результативности раскрытия преступлений, совершенных в том числе с использованием IT-технологий", - заключил заместитель генпрокурора.-0-