1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в новогоднюю ночь при пожарах погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные МЧС.

Первый пожар со смертельным исходом произошел в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома по ул.Калинина в Жлобине. Сообщение о возгорании поступило в 00.39. В квартире обнаружен погибший хозяин 1975 года рождения.

Спустя некоторое время, в 03.50, поступило сообщение о пожаре в квартире на 1-м этаже пятиэтажки по бульвару Приберезинскому в Бобруйске. Здесь также обнаружен погибший хозяин, пенсионер.

Кроме того, еще на одном пожаре, произошедшем этой ночью, удалось спасти женщину. Возгорание произошло в жилом доме в Климовичах. Работники МЧС спасли жену хозяина, инвалида 2-й группы, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована.

Причины произошедшего устанавливаются.-0-