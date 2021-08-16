В Беларуси в выходные задержаны более 150 нетрезвых водителей 

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в прошедшие выходные произошло 14 учетных ДТП, в которых двое человек погибли и 18 получили травмы, среди них один несовершеннолетний. Установлены 158 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.





Кроме того, 356 водителей не имели права управления транспортным средством.





ГАИ напомнила, что в стране до 18 августа проходит профилактическая акция "Берегите детей", направленная на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.





"Если в вашем автомобиле находится ребенок-пассажир, не забывайте, что он доверяет вам свою жизнь. Используйте специальные удерживающие устройства, соответствующие весу и росту маленького пассажира (в возрасте до 5 лет), а также иные средства (бустеры, специальные подушки для сиденья, дополнительные сиденья), позволяющие правильно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности (в возрасте от 5 до 12 лет)", - отметили в МВД.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

Госавтоинспекция напоминает взрослым, что именно они несут ответственность за своих детей, и призывает на личном примере воспитывать у юных участников дорожного движения навык неукоснительного соблюдения элементарных правил безопасности.-0-