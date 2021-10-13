13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 9 месяцев при пожарах погибли 436 человек, сообщил сегодня журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"С наступлением осенне-зимнего периода возрастают риски возникновения чрезвычайных ситуаций. В первую очередь это связано с более интенсивной эксплуатацией отопительного оборудования, электрических сетей. За 9 месяцев текущего года произошло 4646 пожаров. При этом на пожарах погибли 436 человек. Анализ показывает, что 67% пожаров с гибелью людей ежегодно происходит в период с октября по март. При этом пик роста приходится на декабрь-январь. Преобладающей причиной гибели людей на пожарах являются незнание либо пренебрежение мерами безопасности, так называемый человеческий фактор, беспечные, неосторожные действия наших граждан", - рассказал Анатолий Долголевец.

По его словам, в целях предупреждения таких происшествий в жилищном фонде с 18 по 29 октября МЧС во взаимодействии с другими госорганами проводит акцию "За безопасность вместе". "Акцент мы делаем на информировании населения о необходимости соблюдения требований технических нормативных правовых актов при эксплуатации прежде всего печного отопления, электрооборудования, - отметил замминистра. - Необходимо помнить, что ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности, ряда других нормативных документов в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена на их собственников".

Анатолий Долголевец в очередной раз обратился к гражданам. "В период отопительного сезона контролируйте исправность отопительного оборудования в своих домовладениях, электрической проводки, проверяйте на работоспособность автономные пожарные извещатели. В случае их отсутствия, установите в своем доме либо квартире. Попрошу не забывать о родных и близких, живущих в деревнях, навестите престарелых родителей, проверьте, как они подготовились к отопительному сезону", - заключил он.-0-