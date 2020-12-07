7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 6 декабря задержаны 344 человека. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"6 декабря МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах несанкционированных мероприятий. Несмотря на активные призывы различных деструктивных Telegram-каналов, транслирование ими картинок массовости протестов, на самом деле воскресенье прошло достаточно спокойно: существенно снизились численность протестных акций и количество их участников", - рассказали в МВД.

В Минске несанкционированные мероприятия проходили в нескольких местах одновременно, но в основном - во дворах домов, и также были маломасштабны.

"В целях стабилизации обстановки правоохранители задерживали "активистов" с незарегистрированной символикой, скандирующих провокационные лозунги, призывающих к нарушениям общественного порядка. В единичных случаях собравшиеся пытались выходить на проезжую часть, отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей. Принимались меры по пресечению подобных действий", - отметили в ведомстве.

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях.-0-