В Беларуси за неделю утонули 15 человек

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 20 по 26 мая утонули 15 человек. Об этом сообщил начальник отдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД Сергей Патрикеев сегодня в эфире телеканала СТВ , передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлая неделя была очень трагичной в плане происшествий, погибли 15 человек. Причем трое ребят утонули 26 мая в Климовичском районе. Два малолетних родных брата катались вдоль водного объекта на велосипеде и решили подойти к воде. К сожалению, в том месте берег был устлан бетонными плитами, и когда дети ступили на эту скользкую часть, оба оказались в воде. Плавать не умели, поэтому случилась трагедия", - отметил Сергей Патрикеев.

Для того чтобы избежать подобных происшествий, специалист посоветовал выбирать для отдыха специально оборудованные места. "В Беларуси создано порядка 500 мест для массового отдыха у воды. На большинстве таких объектов присутствуют спасательные службы, которые могут прийти на помощь. Менее 1% несчастных случаев от общего количества инцидентов происходит в охраняемых местах", - рассказал он.

В целом охрану жизни людей на водах будут обеспечивать 66 спасательных станций, на более мелких объектах будут работать 143 спасательных поста. Также будут задействованы 7 маневренно-поисковых групп передвижного характера. Общая численность спасателей - около 1,5 тыс. человек.-0-