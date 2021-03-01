1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за один день три человека попали под поезда, сообщили БЕЛТА в МВД.

"27 февраля около 17.00 грузовым поездом Калинковичи - Могилев вблизи поселка Лукский Жлобинского района смертельно травмирован 32-летний житель Рогачева. Через час на остановочном пункте Мачулищи под электричку Минск - Осиповичи попала 32-летняя местная жительница. С различными травмами ее госпитализировали в нейрохирургическую реанимацию. Смертельное травмирование случилось на остановочном пункте Лебяжий в Минске: пассажирский поезд Гродно - Минск сбил 29-летнего мужчину из Радошковичей", - рассказали в МВД.

По всем фактам проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства происшествий.

В управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД сообщили, что с начала года на железной дороге Беларуси произошло 17 несчастных случаев, в результате которых погибли 11 человек.

Транспортная милиция напоминает, что пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении железнодорожного транспорта следует остановиться, пропустить его и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.-0-