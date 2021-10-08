8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки более 20 человек и 9 единиц техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 7 октября до 6.00 8-го поступили сообщения о 6 пропавших гражданах в лесных массивах на территории трех районов Брестской, Витебской и Минской областей. Для поисковых работ были задействованы 9 единиц техники и 23 человека, из них 7 единиц техники и 17 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Обнаружены 6 человек, из них 4 работниками МЧС.-0-