15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки более 30 человек и 12 единиц техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 14 сентября до 6.00 15-го поступили 4 сообщения о пропавших гражданах в лесных массивах на территории трех районов Брестской и Витебской областей. Для поисковых работ были задействованы 12 единиц техники и 37 человек, из них 9 единиц техники и 26 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС спасены 3 человека. Не найдены 2 человека в Россонском и Городокском районах Витебской области, поиски которых будут продолжены. -0-