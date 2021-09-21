21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки более 90 человек и 32 единицы техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 20 сентября до 6.00 21-го спасателям поступило 8 сообщений о пропавших гражданах в лесных массивах на территории 8 районов Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы 32 единицы техники и 96 человек, из них 21 единица техники и 45 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Обнаружены 6 человек, из них 5 - работниками МЧС. Не найдены 4 человека в Витебском, Узденском и Кличевском районах. Поиски будут продолжены.

Как дополнили в Минском областном управлении МЧС, за минувшие сутки спасатели области четыре раза выезжали на поиски потерявшихся в лесу людей.

Так, 20 сентября в 17.08 к спасателям обратились за помощью в поиске заблудившейся женщины в лесном массиве вблизи агрогородка Горелец Пуховичского района. В поисках также участвовал родственник потерявшейся. Как стало известно, пенсионерка ушла в лес за грибами и заблудилась. У женщины с собой был мобильный телефон, и спасатели постоянно поддерживали с ней связь. Ориентиром в поисках служила канава, к которой вышла заблудившаяся. Там, где была возможность проезда, работники МЧС передвигались на цистерне, подавая звуковой сигнал, однако женщина ничего не слышала. Пройдя вглубь леса около 2,5 км, спасатели обнаружили потерявшуюся. Пожилая женщина в медицинской помощи не нуждалась. Ее вывезли к дороге, где бабушку ожидала внучка, с которой, как оказалось, они и отправились вместе в лес, но потеряли друг друга.

В этот же день в 17.45 поступило сообщение, что нужна помощь в поиске заблудившегося мужчины в лесном массиве вблизи д.Плитченка Борисовского района. Около 11.00 пенсионер ушел в лес за грибами и заблудился. С собой у него был мобильный телефон. Поиски осуществляли работники МЧС и РОВД. В 18.15 мужчина самостоятельно вышел из леса, в медицинской помощи он не нуждался.

Ночью в 2.00 крупским спасателям поступило сообщение о женщине, потерявшейся в лесном массиве вблизи д.Гальки. На 101 позвонила сама заблудившаяся. Она рассказала, что ушла вечером в лес за грибами и заблудилась. Связь с потерявшейся поддерживалась по мобильному телефону. Поиски проводили спасатели. В 2.51 женщина самостоятельно вышла из леса.

20 сентября в 19.22 также поступило сообщение из Узденского района: женщина и мужчина потерялись в лесном массиве вблизи д.Язвины. Около 8.00 пенсионеры ушли в лес за грибами. Связь с заблудившимися отсутствовала. Поисковые работы проводили работники МЧС и РОВД. Потерявшиеся вышли из леса самостоятельно сегодня в 8.55.-0-