1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидировано 4 лесных пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативным данным, с 6.00 31 июля до 6.00 1 августа ликвидировано 4 лесных пожара на общей площади 14,57 га, 2 торфяных пожара на общей площади 0,012 га и 5 пожаров травы и кустарников на общей площади 5,902 га", - рассказали в пресс-службе.

Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Пожар локализован, по состоянию на 6.00 сегодня общая площадь пожара составляет 49 га.-0-