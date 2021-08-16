В Беларуси за сутки ликвидированы 4 лесных пожара 

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, за сутки ликвидированы 4 лесных пожара на общей площади 0,17 га, 1 торфяной пожар на площади 0,001 га и 7 пожаров травы и кустарников на общей площади 3,77 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.





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"15 августа в 19.03 спасателям поступило сообщение об обнаружении лесного пожара возле деревни Зарижье Октябрьского района Гомельской области на площади 2,8 га. Для ликвидации пожара задействованы 4 единицы техники и 46 работников ГЛХУ "Октябрьский лесхоз" и ОАО "Ломовичи". Тушение затруднено заболоченностью местности. Пожар локализован, по состоянию на 6.00 площадь пожара составляла 1 га", - рассказали в пресс-службе.-0-