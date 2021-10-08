Фото из архива
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидированы 6 лесных и 1 торфяной пожар. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"По оперативным данным, с 6.00 7 октября до 6.00 8-го ликвидированы 6 лесных пожаров на общей площади 3,72 га, 1 торфяной пожар на площади 0,01 га и 2 пожара травы и кустарников на общей площади 1,1 га", - рассказали в пресс-службе.
Так, 7 октября в 18.20 ликвидирован лесной пожар на землях ГЛХУ "Полесский лесхоз" возле деревни Ольманы Столинского района Брестской области. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 3,5 га.-0-