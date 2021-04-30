В Беларуси за сутки на пожарах погибли 5 человек

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах погибли пять человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

29 апреля в 5.48 поступило сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Могилеве на ул. Чкалова, 12. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1961 года рождения.

В 8.55 стало известно о возгорании в жилом доме в агрогородке Жабин Солигорского района Минской области на ул. Центральной. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1973 года рождения, неработавший.

В 17.03 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Балаши Вилейского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1966 года рождения.

В 23.39 в МЧС сообщили о возгорании в блоке хозяйственных построек (всего 46 построек, площадь каждой от 3 до 5 кв.м) на территории УП "Жилье" в Борисове Минской области на ул. Серебренникова. На пожаре обнаружен погибший, личность которого устанавливается.

Сегодня произошел пожар в нежилом доме в Могилеве на ул. Ровчакова. Сообщение в МЧС поступило в 3.23. На пожаре обнаружен проживавший в доме с разрешения хозяйки погибший гражданин 1955 года рождения, неработавший.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-