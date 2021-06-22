22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

22 июня в 2.01 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Романы Вороновского района Гродненской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1971 года рождения, неработавший.

В этот же день в 3.30 cтало известно о пожаре в жилом доме в деревне Бабарики Миорского района Витебской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1965 года рождения, неработавший.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-