26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах погибли шесть человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Два человека погибли в Брестской области, еще четыре - в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской.

В Брестской области пожары произошли в жилых домах, расположенных в деревне Лесники Дрогичинского района и в деревне Дребск Лунинецкого района. В первом случае погиб квартиросъемщик, во втором - хозяйка дома, пенсионерка.

На пожаре в деревне Купелы Могилевского района спасатели обнаружили погибшего отца хозяйки дома, а в городском поселке Яновичи Витебского района в доме на ул.Заречной - хозяина.

В агрогородке Бояры Мядельского района Минской области на ул.Центральной при пожаре погиб хозяин дома, пенсионер, а в жилом доме на ул.Чернышевского в Лиде - хозяйка, пенсионерка.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.-0-