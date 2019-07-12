12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки нашли троих заблудившихся в лесах, поиски еще одного продолжаются. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Так, 11 июля в 17.41 спасателям поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле деревни Угодино Пуховичского района пенсионерке. На поиски с работниками МЧС выехали сотрудники МВД. В 18.50 женщина была обнаружена, в медицинской помощи не нуждалась. А в 21.40 на "101" сообщили о пропавших в лесном массиве возле деревни Полота Полоцкого района женщине и мужчине. В 23.33 работники МЧС обнаружили потерявшихся. Помощь медиков не потребовалась.

Сообщение о пропавшем в лесу возле деревни Кончане Городокского района пенсионере поступило спасателям в 19.50. В поисках, помимо работников МЧС и МВД, задействовано местное население. Мужчина еще не обнаружен.

Спасатели напоминают о простых мерах безопасности. Лучше не отправляться в лес в одиночку, предварительно изучить основные правила ориентирования. Кроме того, необходимо сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения. Нужно надевать удобную, непромокаемую одежду и обувь, взять с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички. Прежде чем углубиться в лес, обратить внимание на солнце, запомнить, с какой стороны оно расположено.

Если вы заблудились в лесу, необходимо сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь, чтобы защититься от холода, и организовать ночлег. По мобильному телефону следует набрать номер службы спасения и сообщить, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, описать, что видите вокруг себя. Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановиться и успокоиться. Главное - выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, следует идти вдоль него. Когда на пути встречается ручей или река, нужно следовать вниз по течению - он всегда приведет к людям. Кроме того, можно идти на звук: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки - за 2-3 км, идущий поезд - за 10 км, идите на звук.

Не следует выбираться из лесу ночью. Если начинает темнеть, лучше заняться обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток следует сделать убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Лист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду. Организуя ночлег, необходимо позаботиться, чтобы, те, кто ищет вас, не прошли мимо. Для этого повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, можно обломать ветки.

Проверить свои знания о действиях, если заблудились в лесу, можно в мобильном приложении МЧС "Помощь рядом".-0-