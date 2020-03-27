27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки от палов травы пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

По оперативным данным спасателей, 26 марта были ликвидированы 9 лесных пожаров на общей площади 5,9 га, один торфяной пожар и 146 возгораний травы и кустарников. В некоторых случаях жертвами стали люди.

Так, в 13.17 спасателям поступило сообщение о загорании сухой растительности на территории частного домовладения в деревне Реут Климовичского района. При самостоятельном тушении пожара ожоги получил пенсионер, которого после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Девять минут спустя работникам МЧС сообщили о пожаре на территории частного дома в деревне Подлесье Столбцовского района. В результате ожоги получил хозяин, также пенсионер. Он госпитализирован. В 15.34 на номер 101 поступило сообщение о загорании сухой растительности в деревне Горовата Ивановского района. Пытавшийся самостоятельно потушить пламя пенсионер получил ожоги и был госпитализирован.

Спасатели напоминают: выжигание травы не только наносит непоправимый ущерб природе, но и может быть очень опасно. "Впереди нас ждут выходные и более-менее хорошая погода. Многие решат поехать на дачу, в деревню, чтобы отдохнуть на природе или навести порядок после зимы, - отметили в МЧС. - Очень просим всех быть внимательными и осторожными. Мангалы и прочие приспособления необходимо устанавливать на расстоянии не менее 4 м от ближайших построек, костры разводить не ближе, чем в 10 м от дома или сарая, и не оставлять огонь без присмотра. Под рукой обязательно должно быть средство тушения - ведро с водой или песком или огнетушитель".-0-