В Беларуси за сутки при пожарах погибли четыре человека

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние сутки в стране при пожарах погибли четыре человека, это произошло в Лиде, Минске, Миорском и Столинском районах сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании в жилом доме в Лиде по ул. Колхозной поступило 9 апреля в 12.33. В результате пожара погибла хозяйка дома 1955 года рождения, пенсионерка.

Еще одна трагедия произошла в этот же день в Минске. В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Уборевича, 130 в огне погиб хозяин 1988 года рождения, неработавший. Службой МЧС из вышерасположенных квартир были эвакуированы два человека.

Еще два пожара произошли ночью. Спасателям 10 апреля в 00.02 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Остевичи Миорского района. На месте происшествия обнаружена погибшая хозяйка 1933 года рождения, пенсионерка.

Также пожар случился в жилом доме в рабочем поселке Речица Столинского района. В результате трагедии погиб хозяин дома 1954 года рождения, пенсионер.

Причины всех четырех пожаров, а также гибели людей устанавливаются.-0-