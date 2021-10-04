4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли четыре человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС 3 октября в 23.00 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д.Хатиловичи Кричевского района Могилевской области. В результате сработки автономного пожарного извещателя спасена гражданка 1960 года рождения. На пожаре обнаружены погибшие хозяйка 1940 года рождения и ее дочь 1955 года рождения, пенсионерки. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в 23.13 стало известно о пожаре в квартире на 5-м этаже пятиэтажного жилого дома по ул.Батова, 19а, в Светлогорске. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1970 года рождения.

Сегодня в 00.45 сообщили о пожаре в жилом доме в поселке Уваровичи Буда-Кошелевского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1971 года.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-