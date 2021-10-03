3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

2 октября спасателям в 5.32 поступили сведения о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного нежилого дома по ул.Сенной в Борисове. Там обнаружен погибший, самовольно проникший в квартиру мужчина, личность которого, причины пожара и гибели устанавливаются.

В этот же день, в 5.45, стало известно о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Минске по ул.Асаналиева. Там обнаружен погибший хозяин 1971 года рождения, неработавший. Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-