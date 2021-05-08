В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки при пожарах погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

7 мая в 16.08 поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в 16-м микрорайоне Жлобина. В результате пожара получил ожоги 1-4 степени хозяин 1948 года рождения, пенсионер, который позже скончался в учреждении здравоохранения. Причины пожара и гибели устанавливаются.

В 19.30 возник пожар в жилом доме деревни Новое Село Оршанского района, принадлежащем местной пенсионерке. Прибывшие спасатели обнаружили погибшего сына хозяйки.

В ночь на субботу стало известно о возгорании в хозпостройках частного домовладения в деревне Городище Могилевского района. На пожаре был обнаружен погибший мужчина, личность которого устанавливается.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.-0-