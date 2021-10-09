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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Один из пожаров произошел ранним утром 8 октября в жилом доме в Бегомле Докшицкого района Витебской области на ул.Набережной. На месте пожара обнаружена погибшая хозяйка 1937 года рождения.
В этот же день в 10.00 стало известно о возгорании в жилом доме в агрогородке Первомайская Березовского района Брестской области на ул.Мельничной. Погиб 75-летний хозяин.
Сегодня в 3.48 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Березовец Кореличского района Гродненской области. На месте обнаружен погибший хозяин 1968 года рождения.
Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.-0-