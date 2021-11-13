13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Так, 12 ноября пожар случился в жилом доме в д.Ярмоличи Берестовицкого района Гродненской области. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 09.09. В помещении был обнаружен погибший сын хозяйки 1981 года рождения.

В этот же день спустя несколько часов спасателям пришла информация о пожаре в жилом доме по ул.Центральной в агрогородке Олехновичи Молодечненского района Минской области. Работники МЧС обнаружили погибшего пенсионера 1952 года рождения.

Третий несчастный случай произошел при загорании жилого дома в д.Косаковка Жлобинского района Гомельской области. Строение принадлежало пенсионеру 1948 года рождения. На пожаре обнаружен погибший человек, его личность устанавливается.

Причины пожаров и гибели людей выясняются.-0-