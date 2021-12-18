18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 декабря в 3.50 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.1-й Новосуражской в Витебске. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1978 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 4.02 в МЧС сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Нивки Борисовского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1972 года рождения, неработавший.

Сегодня в 4.56 стало известно о пожаре в жилом доме по ул.Центральной в агрогородке Заполье Червенского района Минской области, принадлежащем гражданину 1951 года рождения, пенсионеру. На пожаре обнаружен погибший брат жены хозяина 1953 года рождения.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-