14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах травмированы два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

13 ноября в 11.30 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в городе Речица Гомельской области по ул. Спортивной, 9. В результате пожара получил ожоги хозяин 1933 года рождения, пенсионер, который госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

В этот же день в 20.06 в МЧС сообщили о пожаре в бане на территории частного домовладения в городе Чаусы Могилевской области по ул. Красной. В результате возгорания получила ожоги хозяйка 1993 года рождения, которая после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.-0-