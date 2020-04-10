В Беларуси за сутки при выжигании травы пострадали четыре человека

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при выжигании сухой растительности пострадали четыре человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, 9 апреля в 10.36 поступило сообщение о пожаре сухой растительности в деревне Кричеватка Дрибинского района. При самостоятельном тушении пожара получила ожоги 1-2 степени пенсионерка 1960 года рождения. Огнем повреждены дачный дом и четыре надворных хозяйственных строений на трех различных земельных участках. В этот же день в 14.18 поступил сигнал о пожаре возле деревни Старая Метча Борисовского района. При самостоятельном тушении возгорания получил ожоги 1-2 степени мужчина 1948 года рождения.

В 16.36 стало известно о пожаре на территории кладбища в деревне Новое Село Мстиславского района. В результате ожоги 1-4 степени получил неработающий мужчина 1966 года рождения. В 21.58 поступило сообщение о пожаре сухой растительности в поле возле деревни Федоры Столинского района. У неработающего гражданина 1989 года рождения - ожоги 1-2 степени. Все пострадавшие госпитализированы.

После разбирательства виновные лица будут привлечены к административной ответственности (до 40 базовых величин) за выжигание сухой растительности, отсутствие постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости постоянного контроля за состоянием пожарной безопасности на своей территории и недопущении неконтролируемого горения травы, мусора, пожнивных остатков.-0-