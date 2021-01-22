В Беларуси за сутки произошло 380 ДТП

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Беларуси произошло 380 ДТП, сообщили БЕЛТА в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"За прошедшие сутки произошло 380 ДТП с материальным ущербом. Совершено 8 ДТП, в которых 1 человек погиб, 7 получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержан 31 водитель. Пресечено 97 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления", - рассказали в ведомстве.

Так, 21 января в 18.40 произошла авария с участием 43-летнего водителя грузового автомобиля "Даф FT95XF 430" с полуприцепом. Он ехал по автодороге М5 со стороны Гомеля в направлении Минска, на 156-м км наехал на находящегося на проезжей части пешехода. 54-летний мужчина в этот момент катил велосипед, обозначенный световозвращающими элементами. В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и пресечения грубых нарушений ПДД с 22 по 24 января Госавтоинспекция проводит массированную отработку автомобильных магистралей Гродненской области, а также более мелких транспортных артерий районного значения. Рейдовые группы территориальных ГАИ усилят экипажи батальона ДПС ГАИ УВД Гродненского облисполкома, специального взвода ДПС, а также экипажи специального подразделения ДПС "Стрела". Кроме того, на постоянной основе будет организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети на предмет своевременного выполнения дорожными и коммунальными службами работ по ликвидации зимней скользкости.-0-