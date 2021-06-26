26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки утонули два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 25 июня в 11.57 поступило сообщение об утонувшем человеке в Днепре в Речице Гомельской области. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды мужчину 1969 года рождения.

В этот же день в 21.54 стало известно еще об одном трагическом случае в реке Западная Двина возле деревни Железняки Витебского района. Работники МЧС обнаружили и достали из воды утонувшую женщину 2000 года рождения.-0-