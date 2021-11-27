В Беларуси за сутки в ДТП погибли 3 человека

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Беларуси три человека погибли в ДТП, сообщили БЕЛТА в МВД.

Смертельные наезды на пешеходов произошли в Минске и Витебском районе. Около 18.40 на дороге М1 Брест - Минск - граница России вблизи д.Углы Минского района 24-летний водитель автомобиля "Исудзу" столкнулся с попутным трактором, который ехал с прицепом, груженым бревнами. От травм водитель "Исудзу" умер.

В ведомстве напоминают: дорожную обстановку осложняют туманы, дождь, мокрый снег, гололед, короткий световой день и плохая видимость. Водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными у пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость и дистанцию. Пешеходам следует пересекать дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности. В темное время суток им нужно носить световозвращающие элементы.-0-