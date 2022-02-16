В Беларуси за сутки в ДТП погибли шесть человек

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 16 февраля 2022
Минск +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:24 В Борисове задержаны два распространителя психотропов Происшествия
15:21 Выставка изделий народного творчества откроется в Национальной библиотеке Афиша
15:15 Белорусские и российские летчики провели условный воздушный бой на "Союзной решимости" Общество
15:09 Польша может приостановить внесение взносов в бюджет ЕС В мире
15:09 Рунец: проект Основного закона не просто соответствует духу времени, а опережает его Общество
15:08 ГАИ Минской области проведет комплексное мероприятие "Чистые стекла" Регионы
15:01 Безработица в ЕАЭС сократилась на 67%, самый низкий уровень зафиксирован в Беларуси Экономика
15:00 У столицы Таиланда появится новое официальное иностранное название В мире
15:00 Совбез РФ назвал главную цель размещения американских войск в Европе В мире
14:59 Сергеенко о Пинском районе: в 2021 году сработали неплохо, но есть незадействованные резервы Регионы
14:56 Резиденты СЭЗ в 2021 году сформировали пятую часть основных республиканских показателей Экономика
14:46 Финал проекта "100 идей для Беларуси" состоится 22 февраля Общество
14:43 В Беларуси за сутки в ДТП погибли шесть человек Происшествия
14:39 Белорусский фристайлист Станислав Гладченко не попал в олимпийский суперфинал Спорт
14:38 Минэнерго обсудило с "Газпромом" формирование объединенного рынка газа СГ Экономика
14:33 Два участника массовых беспорядков выплатят "Минсктрансу" Br14 тыс. Происшествия
14:32 Три легковушки столкнулись на проспекте Независимости в Минске Происшествия
14:29 В Лунинце осудили женщину, доверившую пьяному мужу управление автомобилем Происшествия
14:21 Хоккеисты сборной Финляндии вышли в полуфинал Олимпийских игр Спорт
14:17 Продажа билетов на "Славянский базар в Витебске" стартует 18 февраля Культура
14:17 Два смертельных ДТП произошло за сутки в Гомельской области Происшествия
14:14 В Гомельской области выросло число аварий с участием автомобилей такси Регионы
14:09 Беларусь и Латвия обсудят вопросы контроля над вооружениями Общество
14:08 Анфимов: Гродненская область полностью готова к проведению референдума Регионы
14:01 Анфимов: по мере приближения референдума интерес к нему наблюдателей повышается Общество
13:52 Новак: искусственный отказ от традиционных энергоресурсов приведет к еще большим кризисам В мире
13:49 Дирекция "Славянского базара в Витебске" рассказала о новинках фестиваля Культура
13:45 В бразильском Петрополисе из-за ливней введен режим ЧП, погибли 34 человека В мире
13:41 Датчики средней скорости установят на участках трасс М8 и М10 в Гомельской области Регионы
13:40 Движение по мосту через Западную Двину в Новополоцке планируют открыть до конца года Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
16 февраля 2022, 14:43

В Беларуси за сутки в ДТП погибли шесть человек

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах страны за прошедшие сутки произошло 270 ДТП с материальным ущербом. Совершено 11 ДТП, в которых 6 человек погибли (в том числе ребенок) и 9 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

15 февраля около 2.50 31-летний житель Минска, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц 300" и двигаясь на 13-м км МКАД (внешнее кольцо) в направлении Партизанского проспекта, не справился с управлением транспортного средства, съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в придорожное дерево. Водитель погиб.

В этот же день в 7.15 48-летняя жительница Полоцка, управляя автомобилем "Лексус RХ 350" по автодороге М3 в сторону Лепеля на 148-м км выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с МАN. В результате ДТП водитель "Лексуса" скончалась на месте происшествия, а 61-летний водитель грузовика госпитализирован в реанимационное отделение Лепельской ЦРБ.

Около 13:00 32-летний житель Гомеля, управляя автомобилем МАN 24362 и двигаясь по автодороге М10 граница РФ - Гомель - Кобрин, на 103-м км не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на пешеходов и стоящие вблизи них автомобили "Тойота Лэнд-Крузер" и "Хонда Аккорд". В результате ДТП 35-летний житель Речицы от полученных травм скончался на месте происшествия, а 56-летний житель Петриковского района госпитализирован в травматологическое отделение Речицкой ЦРБ.

15 февраля в 14.45 23-летний житель Щучина, управляя автомобилем такси "Фольксваген Поло" и двигаясь по 211-му км автодороги М6 Минск - Гродно в направлении города Лида, при выполнении маневра левого поворота на автодорогу Н6260 Щучин - Герники - Шейбаки не убедился в безопасности выполняемого маневра, не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген Мультиван", двигавшемуся во встречном направлении прямо без изменения направления движения, и допустил с ним столкновение. В результате находившиеся в автомобиле "Фольксваген Поло" на заднем пассажирском сидении 7-летняя девочка и ее 48-летняя бабушка (обе жительницы Щучинского района) от полученных травм скончались в Щучинской ЦРБ, а водитель госпитализирован в реанимационное отделение.

Около 23.45 в Гомеле 61-летний местный житель, управляя автомобилем такси "Фольксваген Поло", двигаясь по правой полосе проезжей части ул.Барыкина, при проезде нерегулируемого (светофорный объект был выключен) пешеходного перехода совершил наезд на 32-летнего местного жителя, который скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость, учитывать погоду и дорожные условия, избегать резких маневров и повысить внимание при проезде пешеходных переходов. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам следует быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. Перед выходом на дорогу убедиться, что все автомобили успели остановиться. Обозначать себя световозвращающими элементами.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ДТП
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Борисове задержаны два распространителя психотропов
Фото из архива Генпрокуратуры Два участника массовых беспорядков выплатят "Минсктрансу" Br14 тыс.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома Три легковушки столкнулись на проспекте Независимости в Минске
Фото из архива В Лунинце осудили женщину, доверившую пьяному мужу управление автомобилем
Фото из архива Два смертельных ДТП произошло за сутки в Гомельской области
Фото из архива Айтишник из Минского района задержан за "слив" данных силовиков
Главное
Александр Лукашенко Предлагается серьезная корректировка норм по земельным отношениям. Лукашенко поставил принципиальные вопросы
Макей: Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты
Сергеенко: развитие сельского хозяйства позволяет Беларуси обеспечивать продовольствием себя и успешно экспортировать
В Беларуси с 1 сентября выдано более 45 тыс. ID-карт
Топ-новости
Сергеенко: люди проявляют достаточно высокий интерес к референдуму
Макей рассказал о повестке предстоящих переговоров Лукашенко и Путина
Грабовский о тренировках с Лукашенко: темп очень высокий
Минэнерго обсудило с "Газпромом" формирование объединенного рынка газа СГ
Больше отечественных товаров на полках и снижение себестоимости: МАРТ о мерах по стабилизации цен
Дирекция "Славянского базара в Витебске" рассказала о новинках фестиваля
Беларусь и Латвия обсудят вопросы контроля над вооружениями
Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 февраля из-за сильного ветра
ГПК: Литва и Польша оформили лишь 60% фур от суточной нормы
Беларусь и Куба заинтересованы в углублении всестороннего сотрудничества
"БКМ Холдинг" презентовал электрогрузовик
"Цифры на сердце". Экспозицию к 100-летию Михаила Савицкого представят в музее ВОВ
"Гомсельмаш" подписал меморандум о поставке в страны Африки продукции на более чем $3 млн
Доллар и евро на торгах 16 февраля подешевели, российский рубль подорожал
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.