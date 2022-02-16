В Беларуси за сутки в ДТП погибли шесть человек

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах страны за прошедшие сутки произошло 270 ДТП с материальным ущербом. Совершено 11 ДТП, в которых 6 человек погибли (в том числе ребенок) и 9 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

15 февраля около 2.50 31-летний житель Минска, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц 300" и двигаясь на 13-м км МКАД (внешнее кольцо) в направлении Партизанского проспекта, не справился с управлением транспортного средства, съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в придорожное дерево. Водитель погиб.

В этот же день в 7.15 48-летняя жительница Полоцка, управляя автомобилем "Лексус RХ 350" по автодороге М3 в сторону Лепеля на 148-м км выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с МАN. В результате ДТП водитель "Лексуса" скончалась на месте происшествия, а 61-летний водитель грузовика госпитализирован в реанимационное отделение Лепельской ЦРБ.

Около 13:00 32-летний житель Гомеля, управляя автомобилем МАN 24362 и двигаясь по автодороге М10 граница РФ - Гомель - Кобрин, на 103-м км не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на пешеходов и стоящие вблизи них автомобили "Тойота Лэнд-Крузер" и "Хонда Аккорд". В результате ДТП 35-летний житель Речицы от полученных травм скончался на месте происшествия, а 56-летний житель Петриковского района госпитализирован в травматологическое отделение Речицкой ЦРБ.

15 февраля в 14.45 23-летний житель Щучина, управляя автомобилем такси "Фольксваген Поло" и двигаясь по 211-му км автодороги М6 Минск - Гродно в направлении города Лида, при выполнении маневра левого поворота на автодорогу Н6260 Щучин - Герники - Шейбаки не убедился в безопасности выполняемого маневра, не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген Мультиван", двигавшемуся во встречном направлении прямо без изменения направления движения, и допустил с ним столкновение. В результате находившиеся в автомобиле "Фольксваген Поло" на заднем пассажирском сидении 7-летняя девочка и ее 48-летняя бабушка (обе жительницы Щучинского района) от полученных травм скончались в Щучинской ЦРБ, а водитель госпитализирован в реанимационное отделение.

Около 23.45 в Гомеле 61-летний местный житель, управляя автомобилем такси "Фольксваген Поло", двигаясь по правой полосе проезжей части ул.Барыкина, при проезде нерегулируемого (светофорный объект был выключен) пешеходного перехода совершил наезд на 32-летнего местного жителя, который скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость, учитывать погоду и дорожные условия, избегать резких маневров и повысить внимание при проезде пешеходных переходов. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам следует быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. Перед выходом на дорогу убедиться, что все автомобили успели остановиться. Обозначать себя световозвращающими элементами.-0-