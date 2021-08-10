10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись 4 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"9 августа в 9.50 в МЧС поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле деревни Хоромцы Октябрьского района Гомельской области гражданке 1970 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 2 единицы техники и 9 человек, из них 1 единица техники и 3 работника МЧС. Пропавшая не обнаружена, поиски будут продолжены сегодня", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 11.15 сообщили о пропавшей в лесном массиве возле деревни Леликово Кобринского района Брестской области гражданке 1933 года рождения. В 12.55 пропавшая обнаружена. С общим переохлаждением организма она госпитализирована.

В 19.47 поступило сообщение о пропавших в лесном массиве возле деревни Мордвин Петриковского района Гомельской области мужчине и женщине. Пропавшие не обнаружены, поиски будут продолжены сегодня.-0-