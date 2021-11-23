23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись 4 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 22 ноября до 6.00 23-го поступили сообщения о 4 пропавших гражданах в лесных массивах на территории 2 районов Брестской и Минской областей. Для поисковых работ были задействованы 5 единиц техники и 11 человек, из них 3 единицы техники и 8 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружены 4 человека, в медицинской помощи не нуждаются. -0-