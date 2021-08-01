1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в 10.18 спасателям поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле деревни Юрковщина Докшицкого района Витебской области гражданке 1959 года рождения, пенсионерке. В 13.05 пропавшая обнаружена. В медицинской помощи она не нуждалась", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 10.40 в МЧС сообщили о пропавшем в лесном массиве возле деревни Селивоновка Молодечненского района Минской области гражданине 1968 года рождения, пенсионере. Работниками МЧС пропавший обнаружен. С предварительным диагнозом "инсульт" мужчина госпитализирован.-0-