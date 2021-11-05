5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись два человека, поиски одного продолжаются. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 4 ноября до 6.00 5-го поступили сообщения о двух пропавших гражданах в лесных массивах на территории двух районов Гомельской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы восемь единиц техники и 34 человека, из них пять единиц техники и 18 работников МЧС. Работниками МЧС обнаружен один человек", - рассказали в пресс-службе.

Не найден один человек в Чериковском районе Могилевской области. Поиски будут продолжены сегодня.-0-